Trump pronto ad attaccare l’Iran nuova riunione alla Casa Bianca Ma Teheran ora apre a un incontro con gli Usa

Mentre il conflitto tra Israele e Iran si intensifica, l’atmosfera alla Casa Bianca si fa ancora più tesa. Donald Trump, protagonista di continui colpi di scena, si prepara a una possibile escalation o a un'apertura diplomatica con Teheran. La regione è in fibrillazione: tra minacce e speranze di dialogo, ogni mossa potrebbe cambiare gli equilibri del Medio Oriente. La partita è aperta e il mondo osserva attentamente.

Al sesto giorno di guerra tra Israele e Iran, Donald Trump continua a mantenere l’incertezza sulla possibilità che gli Stati Uniti si uniscano allo Stato ebraico nell’operazione militare volta a distruggere le capacità nucleari del Paese, e forse a rovesciarne il regime. Ma di certo non manca di far sentire la pressione sempre altissima sugli Ayatollah. «Devono arrendersi», ha detto in almeno due occasioni nella giornata di mercoledì: una resa «incondizionata», ha precisato, anche se non è chiaro cosa intenda. Quel che è certo è che l’Iran «non deve avere l’arma nucleare», ha ribadito il leader Usa. 🔗 Leggi su Open.online

