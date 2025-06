Trump pronto a entrare in guerra ultimatum a Teheran | Sappiamo dove è Khamenei per ora non lo uccideremo Arrendetevi | L' ayatollah | La battaglia ha inizio non mostreremo alcuna pietà

Il presidente americano, che all'Iran ha chiesto la «resa incondizionata» e poi ha sentito Netanyahu al telefono, convoca il consiglio per la Sicurezza nazionale. Il cancelliere tedesco Merz: «Israele ha il coraggio di fare il lavoro sporco per tutti noi». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

