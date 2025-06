Trump ' potrei o non potrei attaccare l' Iran'

L'ombra di un possibile attacco agli impianti nucleari iraniani aleggia nuovamente, mentre Donald Trump si mostra reticente nel confermare o smentire le sue intenzioni. Con parole criptiche, l’ex presidente sottolinea che Teheran affronta gravi difficoltà e potrebbe essere aperta a negoziati. Ma cosa significa davvero questa incertezza strategica? La tensione internazionale si fa palpabile, e il mondo osserva con attenzione...

"Attaccare i siti nucleari iraniani? Certo non lo dirò a voi": lo ha detto Donald Trump rispondendo ai giornalisti al seguito alla Casa Bianca ribadendo che Teheran si trova "in guai grossi e vuole negoziare". "Potrei come non potrei attaccare l'Iran", ha poi aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, 'potrei o non potrei attaccare l'Iran'

