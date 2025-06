Trump parla di guerra Iran-Israele la Juve ascolta nello Studio Ovale

In un contesto globale sempre più teso, le parole di Donald Trump sulla possibile escalation tra Iran e Israele catturano l’attenzione di tutto il mondo, mentre la Juventus si trova ad ascoltare attentamente nello Studio Ovale. Un intreccio inaspettato di sport e geopolitica che ci ricorda come ogni evento possa avere ripercussioni imprevedibili, dimostrando che...

(Adnkronos) – "Non so se attacco l'Iran". Donald Trump risponde alle domande dei media sulla guerra tra Iran e Israele. La Juventus, ospite alla Casa Bianca, ascolta le parole del presidente degli Stati Uniti sulla crisi che monopolizza l'attenzione a livello mondiale. La Juve, con il tecnico Igor Tudor e i giocatori, arriva nello Studio . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump parla di guerra Iran-Israele, la Juve ascolta nello Studio Ovale

