Trump non ho ancora deciso sul coinvolgimento Usa in Iran

In un contesto di grande tensione tra Iran e Israele, Donald Trump si trova a un crocevia decisivo. Con una riunione imminente nella Situation Room, il presidente americano non ha ancora deciso sul coinvolgimento degli USA nel conflitto, sottolineando come le sue idee possano evolversi rapidamente. La situazione resta in bilico, e il mondo osserva con apprensione le prossime mosse di Washington, consapevole che ogni decisione potrebbe cambiare gli equilibri regionali e globali.

Una nuova riunione su Iran e Israele è in programma fra un'ora nella Situation Room alla Casa Bianca. Lo afferma Donald Trump. Il presidente americano non ha ancora preso una decisione su una partecipazione americana alla guerra di Israele contro l'Iran. Il presidente ha spiegato di aver "un'idea" su cosa fare ma le cose cambiano rapidamente e si "può andare da un estremo all'altro", ha detto secondo quanto riportato da Cnn.

Dopo il messaggio dell'esercito israeliano agli iraniani con la richiesta di evacuazione delle aree nei pressi delle fabbriche di armi e dei siti militari, sono tantissimi i cittadini di Teheran che hanno deciso di lasciare la città. Le immagini mostrano le lunghe file di Vai su Facebook

