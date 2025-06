Trump minaccia Khamenei

L'ombra di tensione si allunga tra Washington e Teheran, mentre Donald Trump alza i toni su "Truth" minacciando il leader iraniano Khamenei. Con parole che risuonano come un avvertimento, l'ex presidente sembra preparare il terreno a una possibile escalation. La domanda che tutti si pongono è: fino a dove arriveranno queste provocazioni? La risposta potrebbe cambiare gli equilibri della regione e del mondo intero.

di Aldo Baquis TEL AVIV Con una serie di testi sempre più minacciosi sulla propria rete sociale "Truth", il presidente Donald Trump ha indicato ieri che è molto calata la sua disponibilità a trattative diplomatiche sul nucleare iraniano e ha anzi avvertito che "la pazienza ha un limite". "Resa incondizionata!", ha scritto a lettere maiuscole in uno dei messaggi. Poi, per fugare possibili dubbi, ha aggiunto: "Sappiamo con esattezza dove si nasconde il cosiddetto “leader supremo”", ossia Ali Khamenei. "Rappresenta un bersaglio facile, ma è al sicuro. Non ci accingiamo ad ucciderlo, almeno per il momento". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump minaccia Khamenei

In questa notizia si parla di: trump - khamenei - minaccia - resa

