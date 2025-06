Trump mette in imbarazzo i giocatori della Juve | la domanda infelice sulle donne

Durante un incontro alla Casa Bianca prima dell’esordio nel Mondiale per club, Donald Trump ha sorpreso i giocatori della Juventus con una domanda infelice sulle donne, mettendoli in imbarazzo. Tra sguardi imbarazzati e tentativi di cambiare argomento, il presidente americano ha dimostrato ancora una volta quanto possa essere imprevedibile il suo stile. La scena ha catturato l’attenzione di tutti, lasciando un segno indelebile in un evento così importante.

A poche ore dall’esordio nel Mondiale per club, i giocatori della Juventus sono stati ricevuti alla Casa Bianca dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Presenti all’incontro anche John Elkann, i vertici del club e il presidente della Fifa Gianni Infantino. Con i giornalisti presenti, Trump ha toccato vari argomenti tra cui il conflitto tra Iran e Israele. In particolare, in questo video, si vede il leader Usa mettere in imbarazzo i bianconeri chiedendo loro: “Voi fareste giocare delle donne nella vostra squadra?”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Trump mette in imbarazzo i giocatori della Juve: la domanda infelice sulle donne

