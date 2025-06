Trump | L' Iran ha chiesto di venire alla Casa Bianca Ma Teheran nega | Falso

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti sono in costante aumento, con nuovi sviluppi che preoccupano la scena internazionale. Recentemente, Donald Trump ha dichiarato che Teheran avrebbe proposto un incontro alla Casa Bianca, ma il governo iraniano nega categoricamente. La possibilit√† di un coinvolgimento diretto degli Stati Uniti in un conflitto sempre pi√Ļ complesso si fa strada, alimentando un'instabilit√† che potrebbe avere ripercussioni globali. Resta da vedere come evolver√† questa intricata situazione, ma una cosa √® certa: la pace √® pi√Ļ fragile che mai.

Tra gli ipotetici sviluppi della guerra tra Iran e Israele c'√® anche quello di un coinvolgimento, sempre pi√Ļ diretto, degli Stati Uniti.¬†"Gli iraniani hanno suggerito di venire alla Casa Bianca a negoziare. Io non posso andare l√¨ con tutto quello che sta succedendo", ha detto il presidente Usa, Donald Trump, parlando di un "ultimatum definitivo" e augurando "buona fortuna"¬†alla guida suprema Ali Khamenei,¬†che ha detto che l'Iran "non si sarebbe mai arreso".¬†La missione iraniana presso l'Onu ha replicato e smentito la versione dei fatti offerta dal¬†tycoon repubblicano.¬†"Nessun funzionario iraniano ha mai chiesto di strisciare ai cancelli della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Trump: "L'Iran ha chiesto di venire alla Casa Bianca". Ma Teheran nega: "Falso"

In questa notizia si parla di: iran - trump - venire - casa

Trump in Arabia Saudita: cosa ha detto su Iran, Ucraina e Gaza - Durante il suo discorso all'International Conference Forum di Riyadh, il presidente Donald Trump ha affrontato temi cruciali come l'Iran, la situazione in Ucraina e il conflitto a Gaza.

Guerra Israele-Iran. Trump a Teheran: ¬ęArrendetevi¬Ľ. La risposta di Khamenei: ¬ęLa battaglia ha inizio¬Ľ Vai su Facebook

Trump: Iraniani vogliono venire alla Casa Bianca per negoziare. Iran replica: Mai chiesto - Trump, rivolto al leader iraniano: Buona fortuna a Khamenei; Trump: Iran in contatto con Usa per negoziare, chiesto di venire alla Casa Bianca -; Trump: Ultimatum definitivo a Teheran. Iran: Guerrafondaio. Netanyahu convoca il gabinetto di guerra.

Trump: "Iraniani vogliono venire alla Casa Bianca per negoziare". Iran replica: "Mai chiesto" - Iran replica a Trump: "Mai chiesto incontro, guerrafondaio" La missione iraniana presso l'Onu ha replicato alle parole di Trump secondo cui Teheran avrebbe contattato Washington chiedendo un incontro ... Segnala msn.com

Israele-Iran, Trump insiste: ‚ÄúTeheran si arrenda senza condizioni‚ÄĚ - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di non essere sicuro di "quanto durerà" il conflitto tra Israele e Iran e, parlando con ... msn.com scrive