Trump l’Iran e la Juve | il video ‘surreale’ dalla Casa Bianca

Un video sorprendente dalla Casa Bianca ha catturato l’attenzione dei social: in esso, la Juventus sembra essere alle spalle di Donald Trump mentre decide le sorti tra Iran e Stati Uniti. Un’immagine che ha subito scatenato commenti sul metaverso e sulle stranezze della politica moderna. Ma cosa ci rivela davvero questa scena surreale? Scopriamolo insieme, perché questa storia va oltre il semplice calcio o geopolitica.

(Adnkronos) – Perché la Juventus è alle spalle di Donald Trump mentre il presidente degli Stati Uniti decide se attaccare l'Iran? La domanda rimbalza sui social insieme al video che mostra una scena a dir poco particolare. "Siamo nel metaverso", il commento più ricorrente. La Juventus, negli Stati Uniti per partecipare al Mondiale per club, viene .

Surreale Trump che parla della necessità di combattere in Iran forse per porre fine alla minaccia nucleare, con i giocatori della Juventus dietro di lui nello Studio Ovale. Vai su X

