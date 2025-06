Trump | La caduta del regime in Iran può accadere | Convocata un' altra Situation room | Aiea | Mai detto che Teheran sta costruendo un' arma nucleare

La tensione tra Stati Uniti e Iran si intensifica, con il regime di Teheran che ribadisce: "Non ci arrenderemo mai", mentre Washington cerca di evitare escalation militari. La recente convocazione della Situation Room e le operazioni militari nel Golfo sottolineano la fragilitĂ della situazione. In un contesto di smentite e accusa reciproche, il mondo resta in attesa di risposte concrete: riuscirĂ la diplomazia a riportare la pace?

Khamenei in tv: "Non ci arrenderemo mai". Il presidente Usa: "L'Iran chiede un incontro", la smentita: "Guerrafondaio". Quattro bombardieri Usa nell'Oceano Indiano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump: "La caduta del regime in Iran può accadere" | Convocata un'altra Situation room | Aiea: "Mai detto che Teheran sta costruendo un'arma nucleare"

Trump in Arabia Saudita: cosa ha detto su Iran, Ucraina e Gaza - Durante il suo discorso all'International Conference Forum di Riyadh, il presidente Donald Trump ha affrontato temi cruciali come l'Iran, la situazione in Ucraina e il conflitto a Gaza.

'No al cambio di regime in Iran', ma l'Ue é spaccata - Davanti a Donald Trump che chiede "la resa incondizionata" dell'Iran l'Ue balbetta, ricordando che "il cambio di regime" non ri ... Si legge su ansa.it