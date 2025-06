Trump | La caduta del regime in Iran può accadere | Aiea | Mai detto che Teheran sta costruendo un' arma nucleare ma per il presidente Usa mancavano poche settimane

L’atmosfera si scalda: tra smentite ufficiali e segnali di tensione crescente, il mondo osserva con attenzione gli sviluppi sul nucleare iraniano. Trump, senza conferme concrete, parla di una possibile caduta del regime, mentre Teheran ribadisce la sua fermezza. Intanto, hacker e diplomazia si intrecciano in un quadro complesso che potrebbe cambiare gli equilibri internazionali. La situazione si fa sempre più critica: cosa ci riserva il futuro?

Khamenei in tv: "Non ci arrenderemo mai". Blitz hacker sulla tv di Stato iraniana: "Scendete in piazza". Alla Casa Bianca un'altra Situation Room. Convocata per venerdì una riunione del Consiglio di Sicurezza Onu.

