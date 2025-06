Trump incontra la Juve alla Casa Bianca | Dove sono i miei calciatori americani?

In un evento unico nel suo genere, la Juventus ha incontrato Donald Trump alla Casa Bianca, pochi giorni prima dell’esordio nel Mondiale per club. Con la presenza di John Elkann, i vertici del club e il figura di spicco della Fifa, Gianni Infantino, l’atmosfera è stata carica di aspettative e significato. Mentre Trump affrontava temi globali con i giornalisti, i nostri calciatori americani si preparavano a vivere un momento indimenticabile, simbolo di un calcio che unisce sport e politica in un contesto senza precedenti.

A poche ore dall’esordio nel Mondiale per club, i giocatori della Juventus sono stati ricevuti alla Casa Bianca dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump Presenti all’incontro anche John Elkann, i vertici del club e il presidente della Fifa Gianni Infantino. Trump ha toccato vari argomenti con i giornalisti presenti, tra cui il conflitto tra Iran e Israele, mentre i bianconeri restavano in piedi alle sue spalle. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Trump incontra la Juve alla Casa Bianca: "Dove sono i miei calciatori americani?"

