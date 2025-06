Trump | Il regime può cadere Sull' attacco non ho deciso Raid dell' iran coi missili ipersonici | La diretta

In un clima di tensione alle stelle, Israele colpisce siti nucleari iraniani, mentre Teheran risponde con missili ipersonici e minacce agli Stati Uniti. Khamenei si rifugia nel bunker, e Trump lancia un duro ultimatum, portando la regione sull'orlo di una guerra senza precedenti. La situazione è al limite: cosa ci riserva il futuro in questo scenario di escalation?

Israele bombarda siti nucleari e militari in Iran, mentre Teheran risponde con missili ipersonici e minacce agli USA. Khamenei si rifugia nel bunker, Trump lancia ultimatum. Escalation al limite.

Trump in Arabia Saudita: cosa ha detto su Iran, Ucraina e Gaza - Durante il suo discorso all'International Conference Forum di Riyadh, il presidente Donald Trump ha affrontato temi cruciali come l'Iran, la situazione in Ucraina e il conflitto a Gaza.

Teheran: Missili ipersonici su Israele.Trump: Iraniani vogliono venire a negoziare. - Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu terrà una riunione venerdì sulla situazione in Israele e Iran; Iran-Israele, il diario del 18 giugno; Tv Iran: «Lanciati missili ipersonici contro Israele». Aiea»: «Mai detto che Teheran ha l’atomica».

Trump: "Il regime può cadere. Sull'attacco non ho deciso". E l'Iran attacca coi missili ipersonici | La diretta - Israele bombarda siti nucleari e militari in Iran, mentre Teheran risponde con missili ipersonici e minacce agli USA. Lo riporta msn.com

Khamenei: 'Non ci arrenderemo mai'. Trump: 'Potrei attaccare o non attaccare'. Per l'Iran è tardi per negoziare - La Guida suprema iraniana nel discorso trasmesso dalla tv di Stato: l'ultimatum di Trump è 'inaccettabile'. Da ansa.it