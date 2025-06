Trump ha lanciato l’ultimatum definitivo all’Iran | Potrei o non potrei decidere di attaccare

Tensioni crescenti tra Stati Uniti e Iran scuotono il panorama internazionale: Donald Trump ha lanciato un ultimatum che potrebbe cambiare le sorti della regione, dichiarando che potrebbe decidere di attaccare o meno. Mentre la Casa Bianca insiste sulla disponibilitĂ iraniana a riprendere i negoziati, Teheran smentisce categoricamente, lasciando il mondo incerto sulle prossime mosse. Quale sarĂ il prossimo capitolo di questo delicato confronto?

Il titolare della Casa Bianca ha sostenuto che gli iraniani avrebbero proposto di ricominciare i negoziati in terra statunitense. La missione iraniana presso l'Onu ha immediatamente smentito le parole del Capo dello Stato Usa, sostenendo che "nessun funzionario iraniano ha mai chiesto di strisciare ai cancelli della Casa Bianca". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump ha lanciato l’ultimatum definitivo all’Iran: “Potrei o non potrei decidere di attaccare”

