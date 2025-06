Trump gela l’Europa sui dazi | Non offre accordi equi pagherà

Roma, 18 giugno 2025 – La notte prometteva dialogo e accordi, ma Donald Trump ha sorpreso tutti lasciando il G7 in Canada con un gesto deciso e accuse pungenti. Il presidente americano ha gelato le speranze di un’intesa sui dazi, ribadendo che non offrirà condizioni eque, e sottolineando ancora una volta la sua linea dura. In un clima di tensione crescente, l’Europa si trova a dover affrontare nuove sfide senza certezze, consapevole che...

Roma, 18 giugno 2025 – Doveva essere la notte dell’intesa o, quantomeno, la notte del chiarimento in vista di un approdo comune sui dazi. E, invece, Donald Trump, l’altra notte, non solo ha lasciato a sorpresa e in anticipo il G7 in Canada, non facendo mancare una raffica di accuse a Emmanuel Macron, ma ha gelato tutte le attese e le indiscrezioni favorevoli che erano circolate sulla possibilità di una via d’uscita dallo scontro tariffario Europa-Usa. Nessun passo avanti, dunque. E, anzi, il rilancio del presidente americano in vista della scadenza della oratoria il 9 luglio. L’Ue “per il momento” – ha avvisato il tycoon – non sta offrendo un “accordo equo” sui dazi, ha detto a bordo dell’ Air Force One rientrando negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump gela l’Europa sui dazi: “Non offre accordi equi, pagherà”

