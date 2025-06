Trump e la Meloni sulla panchina

Trump e Meloni, accomunati dall’attenzione verso un mondo in fermento, si trovano simbolicamente sulla “panchina” della scena politica internazionale. La premier canadese, al centro dell’attenzione, invita a un impegno collettivo per porre fine ai conflitti attuali. Ma perché questa convergenza di figure così diverse? Scopriamolo insieme nel nostro approfondimento.

In Canada la premier ha speso tutto il suo tempo per auspicare un impegno comune indirizzato alla fine dei conflitti in corso.

Cosa si sono detti Giorgia Meloni e Donald Trump sulla panchina del G7 in Canada - Durante il G7 in Canada, Giorgia Meloni e Donald Trump si sono scambiati una conversazione ravvicinata su temi caldi come Iran, Israele, Gaza e questioni commerciali.

L'incontro sulla panchina Meloni-Trump: cosa si sono detti su Nato, sanzioni alla Russia e nuova alleanza Usa-Ue - Su una panchina di legno del Pomeroy Kananaskis Mountain Lodge , da soli, senza staff nelle vicinanze. Scrive msn.com

Sulla panchina con Donald Trump. La spinta di Meloni per il negoziato e l'incertezza su dazi e difesa - Leggi ... Riporta informazione.it