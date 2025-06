Trump e la domanda alla Juve | Avete donne in squadra? – Video

Durante la visita alla Casa Bianca, Donald Trump ha sorpreso tutti con una domanda inaspettata: "Avete donne in squadra?". La Juventus, simbolo di eccellenza italiana, si trova ora al centro di un dibattito che unisce sport e progresso, stimolando riflessioni sulla parità di genere nel calcio. Questa curiosa richiesta apre uno scenario interessante, dove il mondo dello sport si confronta con i temi sociali più attuali, dimostrando che anche i grandi club sono pronti a dialogare su inclusione e innovazione.

(Adnkronos) – "Le donne potrebbero giocare con voi?". Donald Trump chiede e la Juventus (più o meno) risponde. La visita di una delegazione del club bianconero alla Casa Bianca, a poche ore dall'esordio nel Mondiale per Club, spinge il presidente degli Stati Uniti a interpellare giocatori, allenatore e dirigenti su un tema caro all'amministrazione americana. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

