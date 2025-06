Trump chiede la resa di Khamenei e chiude ogni spazio di negoziato con l’Iran

In un clima di tensione crescente, Donald Trump lancia un messaggio forte e diretto all’Iran, chiedendo la resa di Khamenei e chiudendo ogni spiraglio di dialogo. Mentre gli scontri tra Israele e la Repubblica Islamica si intensificano, la situazione si fa sempre più critica. La domanda che tutti si pongono ora è: quale sarà il prossimo capitolo di questa escalation? Tre minuti...

Donald Trump ha chiesto ufficialmente la resa incondizionata dell’Iran, mentre gli scontri aerei tra Israele e la Repubblica Islamica sono entrati nel sesto giorno con nuovi attacchi missilistici e bombardamenti. «Sappiamo esattamente dove si nasconde il cosiddetto “Leader Supremo”», ha scritto Trump in un post su Truth, riferendosi ad Ali Khamenei. «Non lo elimineremo (uccidere!), almeno non per ora. La nostra pazienza sta finendo». Tre minuti dopo, ha pubblicato un secondo messaggio, sempre su Truth: «UNCONDITIONAL SURRENDER!». Chiedendo quindi la resa totale iraniana La dichiarazione di Trump arrivano mentre l’aviazione israeliana ha lanciato una nuova serie di raid su Teheran, colpendo impianti per la produzione di missili e centrifughe nucleari. 🔗 Leggi su Linkiesta.it