Trump chiede la resa dell’Iran ma siamo solo a mercoledì

In un clima di tensione crescente, Donald Trump ha chiesto la resa incondizionata dell’Iran, alimentando le preoccupazioni internazionali. La sua determinazione nel sostenere Israele e minacciare interventi militari sembra portare il mondo sull’orlo di un nuovo escalation. Ma siamo davvero a un passo da una crisi irreversibile? Con questi segnali, il futuro appare ancora incerto e tutto può cambiare in un attimo.

Non essendo riuscito a convincere Benjamin Netanyahu a fermarsi, Donald Trump ha chiesto ieri la «resa incondizionata» dell’Iran, lasciando intendere che gli Stati Uniti sarebbero pronti a entrare nel conflitto al fianco di Israele. Certo non è una notizia rassicurante. D’altra parte, si tratta pur sempre di Trump. Mi torna in mente quello che scriveva il New York Times a proposito delle sue recenti minacce di togliere a Elon Musk tutti i contratti con il governo: «Ai vecchi tempi, questo avrebbe potuto essere motivo di un’indagine per corruzione. Nell’era moderna, è solo un giovedì come un altro». 🔗 Leggi su Linkiesta.it