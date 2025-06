Trump | Attaccare l' Iran? Potrei farlo o no nessuno può sapere cosa farò

Donald Trump, rispondendo a una domanda sulla possibilità di attaccare l'Iran, ha sorpreso tutti dichiarando: "Potrei farlo, potrei non farlo, nessuno può sapere cosa farò." Con l'Iran in difficoltà e aperto al dialogo, la scena internazionale si fa sempre più incerta. Rimane da capire quale strada sceglierà il leader americano e quali conseguenze potrà avere questa decisione sul futuro globale.

(Agenzia Vista) Washington, 18 giugno 2025 “Potrei farlo, potrei non farlo, nessuno può dire cosa farò. L'Iran è in grosse difficoltà e vuole negoziare”. Così il Presidente egli Stati Uniti Donald Trump risponde a una cronista che gli chiede se ha intenzione di attaccare l'Iran. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump: Attaccare l'Iran? Potrei farlo o no, nessuno può sapere cosa farò

