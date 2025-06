Trump approva i piani d' attacco sull' Iran Khamenei | La resa? Mai | Putin | Teheran non ha chiesto il nostro aiuto militare

Tensioni ai massimi livelli tra Stati Uniti e Iran: mentre Trump approva i piani d'attacco, Khamenei avverte di conseguenze irreparabili. Putin resta attento, Teheran non ha richiesto il nostro intervento militare, e Netanyahu si prepara a proseguire. In questo scenario di alta tensione, le mosse di leader chiave potrebbero cambiare gli equilibri di una regione già fragile. La posta in gioco è altissima: cosa ci riserverà il futuro?

Il leader americano spinge Netanyahu a proseguire. La Guida suprema in un messaggio registrato minaccia conseguenze irreparabili in caso di attacco.

