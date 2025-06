Trump approva i piani d' attacco contro l' Iran Khamenei | Arrenderci? Mai | L' Idf | Colpiti oltre venti siti militari a Teheran

In un clima di tensione crescente, Trump approva i piani d’attacco contro l’Iran, mentre Khamenei ribadisce: “Arrenderci mai”. L’IDF colpisce oltre venti obiettivi militari a Teheran, segnando un’escalation senza precedenti. Il leader americano, prima di entrare nella Situation Room, lascia intendere che la decisione finale sulla guerra dipende da una linea sottile. Le minacce di Teheran si fanno più dure, alimentando un possibile conflitto internazionale.

Il leader americano ai giornalisti prima di entrare nella Situation Room: «Protei attaccare o meno». Poi spinge Netanyahu a proseguire contro Teheran. La Guida suprema in un messaggio tv minaccia conseguenze irreparabili in caso di attacco.

