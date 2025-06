Trump approva i piani d' attacco contro l' Iran Khamenei | Arrenderci? Mai | L' Idf | Colpiti oltre venti siti militari a Teheran

In un clima di tensione crescente, Donald Trump ha espresso l’approvazione per i piani di attacco contro l’Iran, mentre Khamenei avverte di non arrendersi mai. L’IDF colpisce oltre venti siti militari a Teheran, alimentando il fragile equilibrio geopolitico. Prima di entrare nella Situation Room, il leader americano si interroga pubblicamente: «Proteggere o attaccare?». La minaccia della Guida suprema rende tutto ancora più incerto, lasciando il destino del Medio Oriente in bilico.

Il leader americano ai giornalisti prima di entrare nella Situation Room: «Protei attaccare o meno». Poi spinge Netanyahu a proseguire contro Teheran. La Guida suprema in un messaggio tv minaccia conseguenze irreparabili in caso di attacco.

