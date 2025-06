Trump all’Iran | Ho perso la pazienza Attaccare? Potrei farlo o no Khamenei | Se Usa ci colpisce per loro danni irreparabili

Tensioni crescenti tra Stati Uniti e Iran scuotono il Medio Oriente, con Donald Trump che minaccia azioni decisive e si interroga sulla possibilità di un attacco. La situazione si fa sempre più delicata, mentre le minacce di guerra minacciano di precipitare il clima internazionale in un conflitto irreparabile. Ma quali sono le reali intenzioni di Teheran e quali potrebbero essere le conseguenze di un intervento? La risposta potrebbe cambiare tutto.

Donald Trump continua a minacciare di attaccare l’Iran, da giorni sotto il fuoco delle forze israeliane. Dopo aver lanciato l’ultimatum ai vertici della repubblica islamica perché si arrendessero incondizionatamente, il presidente Usa sembra stia perdendo la pazienza in attesa di una risposta concreta. Soprattutto sulle reali intenzioni iraniane sulle ambizioni di potenza nucleare: «È molto tardi per l’Iran per iniziare a negoziare», ha detto ai giornalisti al seguito, ribadendo che ormai Teheran «non ha difese». I negoziati alla Casa Bianca, Trump: «Io lì non posso andare con quel che sta succedendo». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: trump - iran - pazienza - attaccare

Trump in Arabia Saudita: cosa ha detto su Iran, Ucraina e Gaza - Durante il suo discorso all'International Conference Forum di Riyadh, il presidente Donald Trump ha affrontato temi cruciali come l'Iran, la situazione in Ucraina e il conflitto a Gaza.

Cresce la tensione nel conflitto tra #Israele e #Iran. Donald #Trump ha lanciato un nuovo avvertimento in un post, in cui ha chiesto la "resa... Vai su Facebook

Israele-Iran, le news in diretta. Trump: “Con l'Iran ho perso la pazienza, deve arrendersi”; Trump valuta l’intervento. Teheran resiste: «Risponderemo anche agli Usa»; Guerra Israele-Iran, Trump: «Attaccare l'Iran? Potrei farlo oppure no». Khamenei: «Se attaccano, avranno danni.

America pronta alla guerra, Trump avverte l'Iran: il cambio di strategia e l'ultimatum finale. Cosa sta succedendo - In queste settimane, il presidente degli Stati Uniti ha cercato in tutti i modi di accelerare sul negoziato per il programma ... Scrive ilmessaggero.it

Trump, 'potrei o non potrei attaccare l'Iran' - Certo non lo dirò a voi": lo ha detto Donald Trump rispondendo ai giornalisti al seguito alla Casa Bianca ribadendo che Teheran si trova "in guai grossi e vuole ne ... Segnala ansa.it