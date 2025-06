Trump abbandona Zelensky all’Ucraina resta solo il sostegno dell’Unione europea

Nell’ombra di un’intesa internazionale vacillante, l’Ucraina si trova a fronteggiare da sola le offensive russe, con l’Europa che si limita a dare qualche timido sostegno. Dopo l’assenza di una posizione unitaria al G7 e il silenzio occidentale sul conflitto, Kiev si trova a dover affrontare un’epoca di incertezza e sofferenza. La questione si fa sempre più urgente: quale sarà il futuro di questa guerra?

Archiviato il G7 in Canada senza alcuna dichiarazione congiunta per condannare Mosca e sostenere l’Ucraina, la guerra tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky prosegue senza esclusione di colpi. Come accade ormai da settimane, complice il silenzio dell’Occidente – la cui attenzione è tutta rivolta al conflitto mediorientale – le forze russe hanno lanciato nuovi, pesantissimi bombardamenti su diverse città ucraine, causando decine di feriti. Allo stesso tempo, hanno conquistato il villaggio di Dolgenkoe nella regione di Kharkiv e l’insediamento di Novonikolayevka nella regione di Sumy. Un’avanzata apparentemente inarrestabile, favorita da quello che appare come il tanto temuto disimpegno americano: Washington ha infatti interrotto la fornitura di nuovi pacchetti di aiuti militari, mentre l’Unione Europea sta tentando di colmare il vuoto con annunci quasi quotidiani di invii di armi a Kiev. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it