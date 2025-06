Trump a Putin | Finisci la guerra in Ucraina prima di fare mediatore

In un mondo dove le alleanze sono in continua evoluzione, Donald Trump lancia un messaggio chiaro: prima di pensare a mediazioni internazionali, la Russia deve risolvere il conflitto in Ucraina. La sua posizione sottolinea l'importanza di stabilità e dialogo, ma invita anche alla responsabilità degli attori coinvolti. Un invito che potrebbe cambiare le dinamiche globali e influenzare gli equilibri tra potenze mondiali. La domanda ora è: la pace si costruisce sul rispetto reciproco e sulla priorità degli interessi nazionali?

Washington 18 giu. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump pare respingere l'offerta di Vladimir Putin di fare da mediatore nel conflitto tra Israele e Iran, affermando che il presidente russo dovrebbe prima porre fine alla sua guerra in Ucraina. "Si è offerto di aiutare a mediare, e io gli ho detto: 'Fammi un favore, fai da mediatore. Mediamo prima con la Russia, okay?'", ha dichiarato Trump ai giornalisti alla Casa Bianca. "Ho detto 'Vladimir, mediamo prima con la Russia, di questo ti preoccuperai dopo". "Sapete, la Russia e l'Ucraina, è talmente stupido. Non sarebbe mai successo se fossi stato presidente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump a Putin: "Finisci la guerra in Ucraina prima di fare mediatore"

