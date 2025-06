Truffe e raggiri più diffusi | come riconoscerli e come difendersi La videoguida

Le truffe e i raggiri sono all’ordine del giorno, spesso mirati a vittime vulnerabili o distratte. Con questa videoguida, scoprirai come riconoscere i segnali d’allarme e difenderti efficacemente, evitando di cadere nelle loro insidie. Non lasciare che i truffatori vincano: armati di conoscenza e attenzione, proteggi te stesso e i tuoi cari da pericoli nascosti.

