Truffa delle 3 carte gli imbroglioni si moltiplicano in centro a Firenze

caldo e il flusso di visitatori, si moltiplica in modo preoccupante. La truffa delle tre carte, un inganno ormai ben collaudato, continua a mietere vittime tra turisti ignari e passanti. Ma quali sono i trucchi degli imbroglioni e come riconoscerli? È fondamentale conoscere le strategie usate per proteggersi da queste trappole improvvisate, affinché Firenze possa rimanere una città sicura e accogliente per tutti.

Firenze, 18 giugno 2025 - La scena è sempre la stessa, e si ripete ogni giorno davanti agli occhi di migliaia di turisti: un tavolino improvvisato, tre carte mosse con abilità da un uomo che finge di essere un abile prestigiatore, una banconota sventolata per attirare attenzione, e attorno alcuni complici che fingono di vincere per ingannare i malcapitati. È la truffa delle tre carte, un grande classico dell’estate fiorentina che, complice il boom di visitatori, è tornata a infestare le vie più battute del centro. I cartelli affissi dai cittadini del Comitato Borgo San Lorenzo Piazza della Signoria, via Calzaiuoli, gli Uffizi e persino piazza Duomo e piazzale Michelangelo: ovunque ci siano gruppi di turisti distratti e affascinati dal contesto, spuntano i gruppetti di truffatori che mettono in scena il gioco d’azzardo illegale, vietato, ma sempre più diffuso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Truffa delle 3 carte, gli imbroglioni si moltiplicano in centro a Firenze

