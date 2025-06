Truffa della falsa beneficenza ai concerti di San Siro in nome delle star | così la donazione di 6 euro diventava di 6.000

Una truffa audace e ingannevole ha preso di mira i fan dei concerti a San Siro, sfruttando la generosità degli spettatori con promesse benefiche. Con una semplice cartolina e qualche euro, alcuni malintenzionati hanno trasformato donazioni da pochi euro in cifre astronomiche, causando sconcerto e indignazione. È fondamentale conoscere queste trappole per proteggersi e difendere la propria buona fede. La lotta contro le frodi continua, affinché la solidarietà non venga oscurata dall’inganno.

Milano, 18 giugno 2025 – Alla fermata San Siro della metro e nel piazzale davanti allo stadio fermavano gli spettatori dei concerti, chiedendo una donazione in beneficenza di pochi euro, in cambio di una cartolina con stampate frasi celebri dei testi delle canzoni degli artisti in scena nel tempio della musica live in città. Poi però sul pos portatile digitavano tre zeri in più, trasformando così le donazioni da 6,1 euro in prelievi da 6.100 euro. Nel mirino i fan dei concerti di San Siro. Questa l'articolata truffa architettata da un gruppo di sei persone provenienti da Torino e scoperta dagli agenti del commissariato Bonola di Milano, dopo le prime denunce delle vittime, vittime del raggiro nella giornata dei concerti di Cesare Cremonini e dei Modà degli scorsi giorni a Milano (ovviamente completamente estranei alla vicenda ndr). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Truffa della (falsa) beneficenza ai concerti di San Siro in nome delle star: così la donazione di 6 euro diventava di 6.000

