Un mistero avvolge la scomparsa del 74enne Nevin Brown, rinomato studioso americano trovato senza vita nella sua camera, senza tracce di violenza. La polizia scientifica ha passato ore sulla scena del tragico evento in via del Romitorio, mentre amici e colleghi si chiedono cosa possa aver portato a questa improvvisa perdita. Uno sguardo al suo profilo Facebook rivela legami profondi con Montepulciano e la nostra regione, lasciando aperte molte domande sulla sua ultima giornata.

La polizia scientifica è rimasta a lungo nella palazzina di via del Romitorio dove lunedì pomeriggio è stato ritrovato, ormai senza vita il 74enne Nevin Brown, studioso americano di fama che aveva da anni collaborazioni e contatti con la nostra cittĂ . Ma anche con la provincia, basta guardare il suo profilo facebook per trovarlo accanto al cartellone della mostra "Un Caravaggio a Montepulciano". Una foto scattata proprio nella cittadina del Poliziano che definiva "uno dei posti favoriti" nelle chat con gli amici. A cui aveva ribadito piĂą volte che avrebbe voluto trascorrere gli ultimi anni della sua vita proprio a Siena, dove ormai da una quindicina di anni veniva regolarmente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trovato morto in camera. Nessuna violenza

