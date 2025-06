Trovato in auto con hashish e un manganello di 75 centimetri | denunciato

Durante un'operazione di controllo a Termini Imerese, i carabinieri hanno scoperto un giovane di 27 anni in possesso di hashish e di un manganello lungo 75 centimetri. La sua presenza nel territorio più sensibile ha portato alla denuncia, rafforzando l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e legalità . Un intervento deciso che sottolinea come la prevenzione sia fondamentale per mantenere la tranquillità della comunità .

Controlli a raffica dei carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese che hanno pattugliato le aree del territorio più sensibili sotto il profilo della sicurezza urbana. Nel corso delle operazioni un giovane di 27 anni, noto alle forze dell'ordine, è stato deferito in stato di libertà .

