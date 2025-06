Trovato il corpo di un uomo in un laghetto a Milano | era scomparso da domenica

Un drammatico epilogo per la scomparsa di un uomo di 37 anni a Milano. Dopo giorni di angoscia, il suo corpo è stato ritrovato nel laghetto del Parco delle Cave, alimentando tristezza e incertezza tra familiari e amici. La scoperta si è verificata mercoledì mattina alle prime luci, segnando una tragica conclusione a una vicenda che ha tenuto in apprensione tutta la comunità. L’allarme è scattato dopo l’avvistamento del ...

Era scomparso domenica a Milano dopo che si era allontanato per fare il bagno insieme ad alcuni amici. Mercoledì mattina, intorno alle 6, il nucleo Soccorso alpino fluviale ha recuperato il corpo senza vita nel laghetto del Parco delle Cave, alla periferia ovest: si tratta di un uomo di 37 anni. A identificare la salma, recuperata e portata a riva dai vigili del fuoco, è stato il padre della vittima. L’allarme è scattato dopo l’avvistamento del corpo da parte di un pescatore, intorno alle 5.30 di questa mattina. Sono in corso le indagini. Sul posto anche il medico legale, che chiarirà le cause della morte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trovato il corpo di un uomo in un laghetto a Milano: era scomparso da domenica

