Trovato il cadavere di un uomo in un laghetto del Parco delle Cave di Milano | indaga la polizia

Una scena inquietante si è svolta questa mattina nel Parco delle Cave di Milano, dove i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo in un laghetto. La polizia scientifica sta lavorando per identificare la vittima e chiarire le circostanze di questa triste scoperta. Un episodio che scuote la tranquillità del parco e apre un'indagine in corso. Rimanete sintonizzati per gli aggiornamenti.

I vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere di un uomo in un laghetto del Parco delle Cave di Milano nella mattinata del 18 giugno. Il corpo è stato affidato alla polizia scientifica per l'identificazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

