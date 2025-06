Troppo grande per salire sull'altalena | mamma di un 14enne multata a Rimini

In una Rimini sorprendente, una mamma di 34 anni si è trovata coinvolta in una vicenda insolita: una multa di 64 euro per aver lasciato il figlio di 14 anni giocare sull’altalena. La scena, che ha fatto discutere sui limiti del regolamento pubblico, solleva questioni su libertà e norme nei parchi. Ma quale sarà stata la reazione della donna e come si evolverà questa curiosa storia? Continua a leggere.

Due agenti della Polizia Locale di Rimini hanno comminato una multa di 64 euro a una donna rumena di 34 anni per aver violato il regolamento del parco pubblico: il figlio era troppo grande per utilizzare l'altalena. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: troppo - altalena - rimini - salire

La denuncia di una mamma: "Hanno multato mio figlio perchè troppo grande per salire sull'altalena del parco" - Una vicenda che lascia increduli e solleva molte domande sulla sensibilità delle regole e la tutela dei giovani.

La denuncia di una mamma: "Hanno multato mio figlio perchè troppo grande per salire sull'altalena del parco" #Rimini Vai su Facebook

«Multa da 64 euro a mio figlio perché è troppo grande per salire sull'altalena» Vai su X

La mamma multata perché il figlio di 14 anni usa l'altalena al parco: Troppo grande; Va sull’altalena, ma è “troppo grande”: la polizia multa mamma e ragazzino; “Troppo grande per salire sull’altalena”: mamma di un 14enne multata a Rimini.

Va sull’altalena, ma è “troppo grande”: la polizia multa mamma e ragazzino - Sanzionata una donna per il comportamento del figlio 14enne: “Non stava facendo nulla di male, mentre in città c’è chi spaccia” ... Si legge su msn.com

Rimini, la denuncia di una mamma: «Multa da 64 euro a mio figlio perché è troppo grande per salire sull'altalena del parco» - Sanzionata per 64 euro una donna per il comportamento del figlio 14enne: «Non stava facendo nulla di male, mentre in città c’è chi spaccia» ... Secondo msn.com