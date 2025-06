Troppi insulti e offese chiudo i commenti | la decisione della giornalista Sky dopo l’intervista a Max Verstappen

Davanti a un mare di insulti e offese ingiustificate sotto i commenti di Rachel Brookes, giornalista Sky Sports F1, la decisione di chiudere i commenti si fa sentire. Dopo l’intervista a Max Verstappen al GP di Spagna, il clima tossico ha spinto a prendere provvedimenti drastici per tutelare il rispetto e la professionalità . È un segnale chiaro: in un mondo digitale, il rispetto resta al primo posto.

Offese, insulti, minacce. C’è (o meglio, c’era prima di cancellare tutto) di tutto sotto i post Instagram e X di Rachel Brookes, giornalista di Sky Sports F1, dopo l’intervista a Max Verstappen nell’immediato post del GP in Spagna di inizio giugno. Facciamo un passo indietro: l’1 giugno si è disputato il Gran Premio spagnolo, terminato con la doppietta McLaren. Max Verstappen, che aveva terminato al quinto posto la gara, è stato retrocesso in decima posizione dopo aver ricevuto 10? di penalità . Il motivo? Il contatto con George Russell in curva 5 durante il GP. Nel post gara Rachel Brookes, giornalista di Sky Sports F1, è tornata sull’argomento nell’intervista al campione olandese, mettendo in evidenza quanto lui sia un gran pilota, ma come a volte rovini tutto con atteggiamenti “ discutibili “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Troppi insulti e offese, chiudo i commenti”: la decisione della giornalista Sky dopo l’intervista a Max Verstappen

In questa notizia si parla di: insulti - offese - giornalista - intervista

Imputato per omicidio, pesanti offese e insulti agli avvocati difensori: la vicinanza dei colleghi penalisti - La Camera Penale di Capitanata 'Achille Iannarelli' condanna con fermezza le gravi offese e insulti rivolti ai difensori Eustachio Agricola e Angelo Mastromatteo, coinvolti in un procedimento per omicidio.

Già da anni il professor Stefano Addeo postava messaggi con insulti nei confronti della premier Giorgia Meloni Vai su Facebook

“Troppi insulti e offese, chiudo i commenti”: la decisione della giornalista Sky dopo…; Giornalista di Sky reagisce agli insulti “disgustosi” ricevuti dopo l’intervista a Verstappen; Bufera Djokovic, giornalista insulta lui e i serbi in diretta tv: È un fallito. La reazione di Nole è durissima.

“Troppi insulti e offese, chiudo i commenti”: la decisione della giornalista Sky dopo l’intervista a Max Verstappen - C’è (o meglio, c’era prima di cancellare tutto) di tutto sotto i post Instagram e X di Rachel Brookes, giornalista di Sky Sports F1, dopo l’intervista a Max Verstappen nell’i ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Giornalista di Sky reagisce agli insulti “disgustosi” ricevuti dopo l’intervista a Verstappen - Rachel Brooks è stata costretta a oscurare le interazioni con gli utenti a causa di aggressioni verbali inaccettabili ricevute dopo una normale discussione ... Si legge su fanpage.it