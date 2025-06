Troppa gente in coda per il prelievo all' Asl | Venite solo per esami urgenti

Per evitare lunghe attese e disagi, si consiglia di prenotare sempre i prelievi presso il centro prelievi dell'ospedale Maggiore, riservando le visite urgenti all’ASL di viale Roma solo in casi strettamente necessari. Dal 9 al 20 giugno, l'ospedale ha registrato un aumento considerevole di pazienti, evidenziando l'importanza di pianificare con attenzione. Ricordate: la prevenzione e la programmazione sono le chiavi per una sanità più efficiente e meno stressante.

Al centro prelievi dell'ospedale Maggiore si accede solo su prenotazione, quindi decine e decine di persone hanno deciso di andare all'Asl di viale Roma a effettuare il prelievo: Il risultato sono state lunghe code e tanti disagi per i pazienti in attesa. Dal 9 al 20 giugno infatti l'ospedale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Troppa gente in coda per il prelievo all'Asl: "Venite solo per esami urgenti"

