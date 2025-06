TRON | Catalyst è ora disponibile su PS5 Xbox Series X|S Nintendo Switch e PC

Svelate tutte le luci e i colori di TRON: Catalyst, l’emozionante gioco isometrico che ora brilla su PC, PS5, Xbox Series XS e Switch. Creato in collaborazione con Disney e Pixar Games, questo titolo unisce azione, meccaniche di loop temporale e combattimenti adrenalinici nel mondo futuristico di TRON. Pronto a immergerti in un’avventura visivamente spettacolare? Non perdere questa occasione, il futuro ti aspetta—e la sfida è pronta a partire!

Big Fan, etichetta editoriale di Devolver Digital, e lo sviluppatore Bithell Games hanno annunciato che TRON: Catalyst, gioco isometrico e ricco di azione, è ora disponibile su PC, PlayStation 5, Xbox Series XS e Nintendo Switch al prezzo consigliato di £20,99. Sviluppato in collaborazione con Disney e Pixar Games, TRON: Catalyst è ambientato nel mondo di TRON della Disney e unisce meccaniche di loop temporale e combattimenti dinamici a una trama avvincente ambientata in un mondo digitale in decadenza, abbandonato dal suo creatore. Big Fan e Bithell Games hanno celebrato l’occasione con uno spettacolare trailer di lancio, che porta i fan all’interno della nuovissima avventura nell’iconico universo di TRON e presenta Exo, il programma dai poteri unici al centro della storia di sfida di TRON: Catalyst. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - TRON: Catalyst è ora disponibile su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC

