Tromba d’aria in spiaggia a Fiumetto tende spezzate e ombrelloni volati fino a 20 metri

Una tromba d'aria improvvisa ha scosso la spiaggia di Fiumetto, a Marina di Pietrasanta, causando tende spezzate e ombrelloni volati fino a 20 metri. Mentre il vento soffiava forte intorno alle 12:30, nessuno si aspettava un evento così spettacolare e improvviso. La scena si è trasformata in un vero e proprio spettacolo della natura, lasciando tutti sbalorditi e ricordando quanto sia importante rispettare i rischi legati a queste forze incontrollabili.

Marina di Pietrasanta (Lucca), 18 giugno 2025 – Sono da poco passate le 12,30. In spiaggia c'è vento ma si sta bene, niente a che vedere con l'opprimente afa di lunedì. Tra l'altro ieri mattina sul mare non cerano molte anime, e anche questo è un bene visto che quello che succederà di lì a poco. Siamo a Fiumetto, con un membro dello staff del bagno " Lià " che cammina lungo la passerella insieme ad alcuni clienti per consentire loro di visionare la spiaggia e l'ombrellone che verrà assegnato. Ma dopo pochi passi accade l'impensabile: dal centro della spiaggia, più o meno a metà tra il bar e la battigia, si forma un mulinello d'aria che cresce con il passare dei secondi e risucchia tutto ciò che gli capita a tiro.