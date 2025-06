Trofeo Berlusconi avanti con la formula classica | sarà Monza-Milan il 19 o 20 agosto

Il Trofeo Berlusconi si prepara a tornare in scena, con la tradizionale formula classica, tra Monza e Milan, prevista per il 19 o 20 agosto. Una sfida ricca di emozioni, dedicata alla memoria di Silvio Berlusconi, che ha legato indissolubilmente i due club. Mentre i rossoneri si preparano per la Coppa Italia e poi il campionato, i tifosi attendono con trepidazione questa celebrazione sportiva, simbolo di storia e passione.

I due club hanno deciso di confermare la partita in onore dell'ex proprietario di entrambi. Da definire il giorno esatto. I rossoneri pochi giorni prima saranno in campo per la Coppa Italia, a fine settimana sarà già campionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Trofeo Berlusconi, avanti con la formula classica: sarà Monza-Milan, il 19 o 20 agosto

Due anni senza di te, ma la tua presenza è ancora ovunque. Impossibile dimenticarti. #SilvioBerlusconi

