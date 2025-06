Tricesimo la rassegna estiva di concerti in castello

Preparati a vivere un’estate all’insegna della musica e della magia: torna la rassegna estiva Concerti in castello, un’occasione unica per immergersi nelle note indimenticabili in una cornice storica mozzafiato, il Castello Valentinis. Tre serate di grande talento, convivialità e cultura, tutte a ingresso libero, per celebrare il solstizio e regalarsi emozioni senza tempo. Non mancare!

Torna la rassegna estiva Concerti in castello, promossa dall'Associazione musicale tricesimana con il patrocinio del Comune di Tricesimo e il sostegno di Bcc Credifriuli. Tre appuntamenti di grande musica nella cornice del Castello Valentinis, tutti a ingresso libero, per celebrare il solstizio.

