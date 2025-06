Trezzo | fragili precari e anziani | La spesa sociale è in crescita

Nel cuore del Trezzinese e del Vimercatese, la spesa sociale ha superato i 25 milioni di euro nel 2024, coinvolgendo fragile, precari, anziani e stranieri. Un aumento del +2,63% che riflette l’impegno di Offertasociale, l’ente dei 29 comuni, nel sostenere la comunità . La sfida ora è potenziare i servizi attraverso un coordinamento integrato, per rispondere alle esigenze crescenti di una popolazione sempre più vulnerabile e complessa.

Fragili, precari, anziani, stranieri, spesa sociale in crescita sul territorio, +2,63%, nel 2024 ha sfondato il tetto dei 25 milioni per 220mila abitanti. A gestire il bilancio appena approvato, Offertasociale, l'azienda dei 29 Comuni del Trezzese e del Vimercatese che si occupa di welfare locale. "I servizi sono in crescita - dice il presidente Daniela Mazzuconi - presto ci sarĂ un coordinatore fra tutte le prestazioni per migliorare ulteriormente la gamma". I dati offerti dall'analisi dei conti raccontano i bisogni emergenti, in aumento del 7,93% la domanda da parte delle cittĂ associate, in cima alla lista c'è la crescita degli inserimenti nei centri diurni disabili, a Trezzo l'anno scorso sono stati 24, che si aggiungono ai 91 complessivi sparsi nelle strutture aziendali.