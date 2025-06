Treviso dispersi dopo tuffo nel Piave | morto 21enne l' amico è salvo

Tragedia nel cuore di Treviso: due giovani sono scomparsi dopo un tuffo nel Piave, lasciando sgomenta la comunità. Purtroppo, uno dei ragazzi, un giovane ecuadoriano di 21 anni, è stato trovato senza vita, mentre il suo amico è stato miracolosamente salvato. Un episodio doloroso che ricorda quanto siano fragili la vita e la sicurezza in momenti di spensieratezza. La tragedia scuote tutti e ci invita a riflettere sulla prudenza.

Sarebbe stato trovato morto uno dei due ragazzi scomparsi nel Piave nei pressi di Fagarè, in provincia di Treviso. Si tratta di un giovane ecuadoriano di 21 anni. L'amico, invece, sarebbe stato tratto in salvo. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Treviso, dispersi dopo tuffo nel Piave: morto 21enne, l'amico è salvo

