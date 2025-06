Treviso 21enne annega nel Piave dopo il tuffo si salva l’amico

Una tragedia sconvolge Treviso: un giovane di 21 anni, originario dell’Ecuador e residente a Pordenone, ha perso la vita annegando nel Piave dopo un tuffo tra le rive di Fagarè di San Biagio di Callalta. Mentre l’amico, che si trovava con lui, è riuscito a salvarsi, è stata un’amica presente sul posto a lanciare l’allarme. Un episodio che ci ricorda quanto sia fragile la sicurezza in momenti di svago.

Un ragazzo di 21 anni è morto annegato oggi pomeriggio tra le acque del Piave dopo essersi tuffato con un amico. La tragedia è avvenuta tra le rive di Fagarè di San Biagio di Callalta e Ponte di Piave, in provincia di Treviso. La vittima è un 21enne di origine ecuadoregna, residente in provincia di Pordenone. L’amico che si è tuffato con lui si è invece salvato. Era stata un’amica che era insieme ai due a dare l’allarme dopo non averli visti più riemergere dopo il tuffo nella zona di Fagarè. I vigili del fuoco, intervenuti in forze per le ricerche, anche con l’ausilio dell’elicottero, stanno ora effettuando il recupero del corpo del ragazzo deceduto. 🔗 Leggi su Open.online