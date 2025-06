Trevinano il borgo che riaccende il futuro | dove l’Italia dimenticata diventa arte viva

Trevinano, il borgo che riaccende il futuro, trasforma l’Italia dimenticata in un’arte viva. Incastonato tra le dolci colline dell’Alta Tuscia, questo luogo resiste al tempo e si reinventa, portando nel cuore storie di autenticità e rinascita. Nel 2025, da questo piccolo angolo di Italia sta nascendo qualcosa di straordinario: una testimonianza di come le radici possano alimentare un nuovo domani, rendendo il passato il trampolino verso il futuro.

Incastonato tra le dolci colline dell’Alta Tuscia, proprio dove Lazio, Umbria e Toscana si sfiorano come pagine di un libro sfogliato dal vento, c’è un luogo che resiste al tempo e oggi prova a reinventarlo: Trevinano. Con i suoi appena 120 abitanti, questa frazione del Comune di Acquapendente è il classico borgo che si attraversa in pochi minuti ma si porta nel cuore per sempre. Eppure, nel 2025, da questo piccolo angolo d’Italia sta nascendo qualcosa di straordinario: un progetto di rigenerazione culturale che lo trasformerà in un laboratorio vivente di poesia, musica e arte contemporanea. Si chiama Trevinano RI-WIND e non è solo un programma di eventi: è una dichiarazione d’amore per i piccoli centri, quelli rimasti ai margini, che oggi chiedono di tornare al centro, non per nostalgia, ma per visione. 🔗 Leggi su Funweek.it