Treviglio Inail inaugura la nuova sede | presidio per la sicurezza sul lavoro

Treviglio celebra un passo importante verso la tutela della sicurezza sul lavoro con l’inaugurazione della nuova sede INAIL in via Carlo Carcano 15. Un presidio dedicato al territorio, pensato per rafforzare il supporto a lavoratori e imprese locali, garantendo un ambiente più sicuro e protetto. La cerimonia, svolta il 18 giugno 2025, ha visto la partecipazione di autorevoli rappresentanti INAIL e realtà del settore, segnando un impegno concreto per il benessere di tutta la comunità.

Un presidio nel territorio, per il territorio. Così l’ Inail inaugura la nuova sede di Treviglio in via Carlo Carcano 15: un punto di riferimento per lavoratori e imprese locali. La cerimonia si è svolta mercoledì 18 giugno 2025, al termine di un convegno che ha tracciato un quadro della sicurezza sul lavoro in Lombardia. Presenti i vertici Inail, tra cui il presidente Fabrizio D’Ascenzo e il direttore generale Marcello Fiori, oltre a rappresentanti istituzionali come il sindaco di Treviglio Juri Fabio Imeri e il prefetto di Bergamo, Luca Rotondi. I dati presentati dicono che in Lombardia tra il 2022 e il 2023 gli infortuni denunciati (esclusi quelli degli studenti) sono calati del 20%, mentre l’indice di incidenza è sceso del 21,4%. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Treviglio, Inail inaugura la nuova sede: presidio per la sicurezza sul lavoro

