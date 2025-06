Trenzano dipendente infedele ruba in azienda | cosmetici per tremila euro caricati in auto

Un crimine che scuote la comunità di Trenzano: un operaio, sfruttando la sua posizione all’interno dell’azienda cosmetica, ha sottratto prodotti per circa tremila euro, caricandoli furtivamente in auto. La scoperta è avvenuta grazie all’attento controllo dei carabinieri, che hanno fermato il dipendente in flagrante. La vicenda solleva interrogativi sulle misure di sicurezza e sulla fiducia nei rapporti lavorativi. Ma come si può prevenire simili episodi?

Trenzano (Brescia), 18 giugno 2025 - Sfrutta la propria posizione privilegiata da dipendente e svuota l'azienda. Protagonista del furto è un operaio di una ditta di cosmetici di Trenzano, arrestato nelle scorse ore dai carabinieri in flagranza dopo che aveva trafugato dal magazzino dello stabilimento decine di confezioni di creme e di prodotti di bellezza. Merce per un valore di circa tremila euro. Il dipendente infedele era stato notato fare strani movimenti durante il turno di lavoro. Mentre era in servizio, lo si vedeva fare un po' troppo spesso la spola dalla fabbrica alla propria autovettura parcheggiata nei pressi dell'azienda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Trenzano, dipendente infedele ruba in azienda: cosmetici per tremila euro caricati in auto

In questa notizia si parla di: trenzano - dipendente - infedele - azienda

Trenzano, dipendente infedele ruba in azienda: cosmetici per tremila euro caricati in auto; Trenzano, dipendente infedele ruba 3.000 euro di cosmetici: arrestato.

Trenzano, dipendente infedele ruba in azienda: cosmetici per tremila euro caricati in auto - Il dipendente infedele era stato notato fare strani movimenti durante il turno di lavoro. Da ilgiorno.it

Trenzano, dipendente infedele ruba 3.000 euro di cosmetici: arrestato - È il bottino che un dipendente infedele ha trafugato, nel turno di ieri pomeriggio, dall’azienda in cui lavora a Trenzano. Si legge su giornaledibrescia.it