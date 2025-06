Treni in ritardo oggi a Firenze furto dei cavi lungo la linea Nuova mattinata di disagi

Una mattinata segnata da disagi per i pendolari di Firenze, colpiti da ritardi e cancellazioni a causa di un furto di cavi lungo la linea ferroviaria. La situazione, avvenuta vicino allo snodo tra Cascine e Bivio Renai, mette in luce ancora una volta le difficoltà di un sistema spesso vulnerabile. Trenitalia ha prontamente informato gli utenti, ma la questione resta urgente: come garantire un servizio più sicuro e affidabile?

Firenze, 18 giugno 2025 – Un’altra mattinata di forti disagi per i pendolari e più in generale per chi si muove in treno. A causa di un furto di cavi avvenuto lungo la linea intorno alle 6 di stamani, 18 giugno, i mezzi hanno subito ritardi e cancellazioni. Il fatto è accaduto nei pressi dello snodo di Firenze, tra le Cascine e il bivio Renai lungo la linea Firenze-Empoli-Pisa-Livorno. Trenitalia ha informato i pendolari attraverso il proprio sito e le app. Diversi convogli sono riusciti a mantenere il loro tragitto originale, mentre altri hanno subito variazioni e riprogrammazioni dell’orario. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Treni in ritardo oggi a Firenze, furto dei cavi lungo la linea. Nuova mattinata di disagi

