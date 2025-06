Treni garantiti per lo sciopero del 20 giugno 2025 | l’elenco completo di Trenitalia Italo e Tper

Se devi pianificare i tuoi spostamenti durante lo sciopero dei trasporti del 20 giugno 2025, è fondamentale conoscere in anticipo i treni garantiti e le alternative disponibili. Trenitalia, Italo e Tper hanno predisposto un elenco di servizi assicurati per minimizzare i disagi. Scopri subito tutte le info per viaggiare senza pensieri e arrivare a destinazione nel modo più sicuro e comodo possibile.

Roma, 18 giugno 2025 – Nuovo sciopero in arrivo nel settore dei trasporti ferroviari. Dalle 21 di giovedì 19 giugno alle 21 di venerdì 20 giugno 2025 è stata proclamata un’agitazione sindacale nazionale che coinvolgerà tra gli altri il personale del Gruppo Ff Italiane, Trenitalia, Trenitalia Tper e Italo. La protesta potrebbe causare cancellazioni, ritardi e modifiche ai servizi su tutto il territorio nazionale, compresi quelli ad alta velocità, regionali e a lunga percorrenza. Ecco gli orari a rischio, i treni che saranno comunque garantiti e e le informazioni. Chi sciopera e chi resta operativo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Treni garantiti per lo sciopero del 20 giugno 2025: l’elenco completo di Trenitalia, Italo e Tper

In questa notizia si parla di: giugno - trenitalia - sciopero - italo

Sciopero dei treni 3 giugno 2025: orari garantiti Trenitalia e motivazioni dello stop - Il 3 giugno 2025 si prospetta un giorno di disagi per i viaggiatori: uno sciopero di 23 ore coinvolgerà il personale RFI dedicato alla manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria.

Sciopero 20 giugno: treni Trenitalia e Italo a rischio. Venerdì nero anche per aerei, mezzi pubblici, traghetti e autostrade Vai su X

Sciopero treni 19 e 20 giugno 2025: orari e treni garantiti Trenitalia e Italo #SCIOPERI #TRENO #sciopero #scioperotreni . Leggi l'articolo ? Vai su Facebook

Sciopero 20 giugno 2025: treni, aerei, autostrade, trasporti pubblici. Orari e fasce di garanzia; Sciopero treni 19 e 20 giugno 2025: orari e treni garantiti Trenitalia e Italo; Lo sciopero di venerdì 20 giugno: da bus, treni e aerei tutto ciò che c’è da sapere prima di mettersi in viaggio.

Sciopero 20 giugno: treni Trenitalia e Italo a rischio. Venerdì nero anche per aerei, mezzi pubblici, traghetti e autostrade - Disagi per treni (Trenitalia, Italo), aerei, (Ita, Ryanair, easyJet, Wizz Air), mezzi pubblici, autostrade e t ... Scrive msn.com

Sciopero treni 19 e 20 giugno 2025: orari e treni garantiti Trenitalia e Italo - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Secondo msn.com