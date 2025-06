Tremo piango non dormo più Vi porto tra i romani in burnout

Le parole di chi si sente al limite raccontano un dramma silenzioso: una battaglia quotidiana contro lo stress e l’esaurimento. Tremo, piango, non dormo più: segnali che meritano attenzione e comprensione. È il momento di ascoltare e intervenire, perché nessuno dovrebbe essere costretto a vivere immerso nel burnout. La salute mentale è una priorità, e insieme possiamo trovare la strada verso il benessere.

"A volte tremo e piango così forte da dovermi chiudere per ore nel mio ufficio". "Sono talmente in una fase di esaurimento che non riesco più a portare avanti nemmeno i compiti più semplici". "Mi sento stremato e ogni notte dormo di meno". Parole che tradiscono la disperazione di chi chiede aiuto.