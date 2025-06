Tremila posti in più e 50 milioni a Medicina Bernini | Senza i test stop al mercato dei corsi

Un investimento senza precedenti rivoluziona il panorama universitario italiano: 50 milioni di euro destinati a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria per creare 3.000 nuovi posti, senza più test di accesso e con un mercato dei corsi in fermento. La ministra assicura che i lavori procedono con grande celerità , aprendo nuove opportunità agli studenti e ridisegnando il futuro della formazione medica nel nostro paese.

Medicina e chirurgia, odontoiatria e medicina veterinaria avranno a disposizione 50 milioni per attivare 3mila posti in più per gli studenti. La ministra: "Stiamo procedendo con grande celerità ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tremila posti in più e 50 milioni a Medicina, Bernini: "Senza i test stop al mercato dei corsi"

In questa notizia si parla di: medicina - posti - milioni - tremila

Università , crescono i posti di Medicina al campus di Ravenna: si sale a 180 studenti - L'Università di Bologna potenzia i corsi di medicina al campus di Ravenna, aumentando i posti disponibili a 180 studenti.

Fra i dieci premi da tremila euro ce n'è anche uno per astrofisica e astronomia. Vai su Facebook

Tremila posti in più e 50 milioni a Medicina, Bernini: Senza i test stop al mercato dei corsi; Medicina, iscrizioni al via il 23 giugno: semestre aperto dal 1° settembre e 3mila posti in più. Bernini: Rivoluzione con celerità record; Accesso a Medicina: ‘semestre aperto’ e 3mila posti in più, ma come funziona.

Tremila posti in più e 50 milioni a Medicina, Bernini: "Senza i test stop al mercato dei corsi" - Medicina e chirurgia, odontoiatria e medicina veterinaria avranno a disposizione 50 milioni per attivare 3mila posti in più per gli studenti. Si legge su msn.com

Medicina, iscrizioni al via il 23 giugno: semestre aperto dal 1° settembre e 3mila posti in più. Bernini: “Rivoluzione con celerità record” - La riforma dell'accesso ai corsi di laurea in Medicina entra nella fase operativa con l'apertura delle iscrizioni fissata per lunedì 23 giugno sulla piattaforma Universitaly. Lo riporta orizzontescuola.it